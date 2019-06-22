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وزير التعليم يزور حفر الباطن لتفقّد الاستعدادات للعام المقبل
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن
يزور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يوم الأربعاء المقبل محافظة حفر الباطن لتفقُّد المشاريع والاطلاع على سير العمل للاستعداد للعام الدراسي المقبل ويلتقي بقيادات التعليم العام وعدد من المعلمين والمعلمات والمواطنين، كما يزور آل الشيخ جامعة حفر الباطن.
وسبق لوزير التعليم زيارة حفر الباطن عام ٢٠١٢ عندما كان نائباً لوزير التعليم لشؤون البنين وافتتح حينها متوسطة عروة بن الزبير في القيصومة ومتوسطة عين جالوت والمدرسة الـ55 للبنات وعدداً من المشاريع التعليمية.
ومن جانب آخر يزور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الأربعاء المقبل محافظة حفر الباطن لتدشين عدد من المشاريع الصحية أبرزها مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب الذي وضع حجر أساسه قبل سبعة أشهر من زيارته الأخيرة للمحافظة.
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