- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الاتحاد للطيران تعلق عملياتها في المجال الجوي الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الاتحاد للطيران تعلق عملياتها في المجال الجوي الإيراني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن تعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية على خلفية التوتر بين طهران وواشنطن.
وكانت أولى هذه الشركات، الخطوط الجوية الملكية الهولندية التي قالت إنها علقت رحلاتها عبر أجزاء محددة من الأجواء الإيرانية، تلتها شركة “كوانتاس” الأسترالية للطيران، التي أعلنت أنها ستتجنب التحليق في أجواء إيران.
كما علقت شركتا الطيران الألمانية “لوفتهانزا” والخطوط الجوية البريطانية رحلاتهما فوق الأجواء الإيرانية.
فيما أعلنت الشركة البريطانية، أنها ستتفادى أجزاء محددة من المجال الجوي الإيراني، على أن تواصل رحلاتها عبر مسارات بديلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد للطيران تعلق عملياتها في المجال الجوي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.