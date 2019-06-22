بيان رسمي يكشف حقيقة إطلاق إم بي سي قناة خاصة بلبنان

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc مازن الحايك ما تم تداوله بشأن إطلاق المجموعة قناة خاصة بلبنان.

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وقالت مجموعة إم بي سي في بيان لها، “إن فكرة إطلاق منظومة إعلامية متكاملة لما يعرف ببلاد ”المشرق العربي” مطروحة إلى أن تصبح واقعاً لكنها تظل مجرد فكرة.

وأضاف إم بي سي “أن هذا لا يعني حصراً إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده”.

وأشار إلى أن إدارة مجموعة إم بي سي تحرص على إنتاج محتوى إعلامي راقٍ في لبنان مع الحرص على مصالح الاقتصاد الوطني ومنه قطاع الإعلام والعاملون به.