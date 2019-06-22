الغرفة التجارية بالرياض: يجب مقاطعة الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

دعت الغرفة التجارية بالرياض، اليوم، إلى مقاطعة الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية، ردا على مناصبة العداء للمملكة، واستهدافها قيادة وشعبا.

وقال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عبر “تويتر”: “في ظل مواصلة القيادة التركية وأردوغان مناصبة العداء واستهداف المملكة قيادة وشعباً، فإننا مطالبين اكثر من اي وقت مضى بمقاطعتهم ليس في السياحة والاستثمار فقط وانما بكل شيئ الإستيراد والعمالة والتعامل مع الشركات التركية، المقاطعة الشاملة هي أقل ما يُرد به على هذا العداء السافر”.