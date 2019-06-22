السعودية | طفلة سعودية تروي قصتها مع التطوع والأعمال الاجتماعية

شكرا لقرائتكم طفلة سعودية تروي قصتها مع التطوع والأعمال الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مارست طفلة سعودية التطوع والعمل الإنساني منذ نعومة أظفارها حتى شاركت في العديد من المبادرات الاجتماعية، وسط تشجيع من أسرتها التي رأت تنمية هذا الجانب في شخصيتها وتعزيز مساحة العطاء والإبداع بها.

الطفلة السعودية رند بن علي تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "بدأت في مجال التطوع قبل ستة أعوام، وكان عمري حينها خمسة أعوام، حيث شاركت في برنامج توزيع إفطار صائم وكسوة الشتاء، وزيارة مرضى السرطان من الأطفال وغيرها من الأعمال التطوعية".

وتبين أن مساندة والدتها لها، وتقبل مشاركة ابنتها الصغيرة في مجالات التطوع، زاد الرغبة في الاستمرار والثبات على جودة الاختيار لكل مجالات التطوع، سواء الصحية أو الاجتماعية، أو المبادرات الإنسانية كالتبرع بالدم وغيره.

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وتكمل الصغيرة حديثها: "مشاركاتي الواضحة في التطوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعية التي أظهرت تميزي فيه من خلال ذلك، تم اختياري كسفيرة لمجموعة روح الإنسانية، والذي أعتبره إنجازا ودافعا قويا لي في الاستمرار في العطاء بمجال التطوع، بالإضافة إلى كون التطوع سعادة وتميزا في خدمة الغير ومشاركتهم".

وأضافت: "تم ترشيحي من قبل فريق روح الإنسانية التطوعي والشؤون الاجتماعية، ومن بعدها توالت المبادرات التطوعية لأشارك في عدة مبادرات مع شخصيات مؤثرة في المجتمع، ولي دور واسع في مبادراتها التطوعية عبر برنامج (رمضان أمان)، مع وزارة الداخلية لموسمين متتاليين".

ولفتت إلى أنها حصدت العديد من الأوسمة، وعضوة في عدة جمعيات، كما أنها فازت بالمركز الأول في مسابقة الأزياء الشعبية، وشاركت في فيلم "سعودية وافتخر" التابع لوزارة التعليم، كما أنها شاركت مذيعة لقناة المجد وقناة سمسم، ولموسمين في قناة روتانا.

يشار إلى فريق "روح" التطوعي، يعتبر من أكبر الفرق التطوعية جنوب العاصمة الرياض، وبأكثر من 250 متطوعاً ومتطوعة للقيام بالأعمال التطوعية في شتى المجالات والتخصصات.