، الشرقية.. إنجاز ٩٠٪ من أعمال تطوير منتزه الملك فهد والانتهاء خلال شهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشتمل على المسرح الروماني الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص ومرافق الخدمات

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من 90% من أعمال التطوير في منتزه الملك فهد بالدمام، ضمن الدراسات والخطط التطويرية المعتمدة لمشروع أعمال التطوير التي تنفذها الشركة المطورة للمشروع.

وقال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان صحافي: الأعمال في الحديقة العامة في المنتزه سيتم الانتهاء منها بعد حوالي شهرين؛ حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى الآن في حدود 90%، وسيقدّم المنتزه العديد من الخدمات للزوار، والتي تتضمن :‏مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص، ويتضمن أكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المسجد الذي صمم بطريقة جميلة، بالإضافة إلى المرافق الخاصة للخدمات المحيطة به.

وأضاف: هناك الممشى الرياضي بطول ١،٥٠٠ متر طولي، وأكثر من 30 لعبة للأطفال موزعة على مساحة الحديقة، وكذلك خدمات موزعة على مساحة الحديقة تشمل (دورات مياه، كراسي، مناطق استراحة، وغيرها).

وأردف: يتضمن المشروع أيضًا أكثر من 561 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والمواقف والمرافق والجلسات التي تم تطويرها من قبل الشركة المطورة للمنتزه.

وقال "الصفيان": تم تصميم المنتزه ليكون من الوجهات الرئيسة للفعاليات في الشرقية من ناحية، والتي تنفذها العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ نظرًا لوجود مساحات خضراء كبيرة ومسرح خارجي وطريق مخصص للاحتفالات.

وأضاف: المتنزه تمكّن من إقامة العديد من الفعاليات خلال الفترة السابقة التي حضرها أكثر من 70 ألف زائر؛ مثل فعالية عيدكم مونديالي؛ حيث تم فيها نقل (مباريات كأس العالم في المسرح الخارجي)، ومهرجان البوكس بارك، ومهرجان فوق هام السحب (اليوم الوطني)، ومهرجان السيارات الكلاسيكية، ومهرجان قرية العيد.

وأردف: هناك العديد من الفعاليات الأخرى مثل فعاليات موسم الشرقية، كما احتضن المنتزه مجموعة من الفعاليات؛ منها سيرك الواز، ومهرجان الدراجات النارية، إضافة إلى الحفلات الغنائية التي حضرها أعداد كبيرة من الزوار، بالإضافة إلى ما ذكر فإن المنتزه يعتبر أحد الأماكن الرئيسة لإقامة الفعاليات المتنوعة؛ لما يمتلكه من مقومات وبنية تحتية تساهم في ذلك، بالإضافة إلى الحديقة المفتوحة التي تشهد حضورًا من قبل الزوار.

وتابع: مشروع المنتزه يتضمن عددًا من المشاريع القائمة حاليًّا والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا مثل ملاعب، وأكاديمية هدف لكرة القدم، ومقهى سائقي الدراجات النارية، ونادي وقت اللياقة الرياضي، وحلبة مهارة للجوكارت، وموقع لحرب الألوان، وحديقة الكوبرا الترفيهية، فيما يتم حاليًّا تطوير الأجزاء الاستثمارية، مثل صالة المناسبات، وقرية المكاتب، والمجمع التجاري، والمنتجع ومرافقه، ومركز التدريب، مركز الرعاية.

وقال "الصفيان": أعمال المشروع تحظى بمتابعة واهتمام من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في إنجاز هذه الأعمال التطويرية للمنتزه وفق ما خُطط له ليستفيد من خدماته كافة المواطنين والمقيمين وعوائلهم، وكذلك زوار المنطقة، وحرص ومتابعة مباشرة من قبل أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية.

وأضاف: هناك زيارات مستمرة لمتابعة أعمال التطوير والتنسيق الدائم مع الشركة المطورة؛ بهدف الانتهاء من أعمال التطوير وفق الدراسات والخطط التطويرية التي تم اعتمادها في تطوير المشروع، والتي على ضوئها تمكّنت إدارة تطوير مشروع منتزه الملك فهد في الدمام، مواصلة أعمال التطوير وتحسين الخدمات المساندة، وتجهيز أرجاء المنتزه، التي روعي فيها استفادة كافة شرائح المجتمع، كما روعي فيها وسائل السلامة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها ذوو الإعاقة في كافة مرافق المشروع، وأيضًا ليكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية.