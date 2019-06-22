محمد بن مسعود - الدمام - رصدته عدسة "المالكي" تزامنًا مع ما شهدته المحافظة من هطولات أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل. وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام. كما لم تره من قبل.. البرق يضيء سماء وليل الداير في لوحة ربانية محمد المواسي الخليج 365 2019-06-22 أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل. وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام. Advertisements 22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440 01:52 PM رصدته عدسة "المالكي" تزامنًا مع ما شهدته المحافظة من هطولات رصدته عدسة "المالكي" تزامنًا مع ما شهدته المحافظة من هطولات أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل. وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام. ، كما لم تره من قبل.. البرق يضيء سماء وليل الداير في لوحة ربانية ،

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