قانوني يكشف عن العقوبة المتوقعة ضد المعتدين على عمال بقالة الدرب في جازان

قال القانوني المحامي خالد فقيهي أنه من المتوقع أن تتخذ بحق لصوص بقالة الدرب عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد.

وحسب “سبق” أوضح فقيهي ” إن الحادثة اشتملت على جريمة احتيال، لأنه كما يظهر الجاني في الفيديو أنه كان يتظاهر بنية شراء السلعة وأخرج المال أمام البائع الذي أعطاه السلعة، وبعد ذلك أخذها وخرج من المحل، ثم قام الجاني بالاعتداء واستخدام العنف الفعلي أو التهديد باستعماله أثناء ارتكابه السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها مباشرة.

وتابع: أن الحادثة اشتملت على واقعة دهس بالسيارة من شركاء الجاني الذين كانوا ينتظرونه بالخارج، وقيام السائق بالاصطدام بالعاملين بالمحل يوضح قصد الاعتداء ويؤكد على اشتراكهم في الجريمة، وهو مساعدة الجاني في الهروب.

وتوقع فقيهي أن تتخذ بحق الجناة عقوبات مشددة بالنظر إلى أن الجريمة هي سرقة وسلب، لما اشتملت عليه الجريمة من اعتداء على المال بالسرقة وعلى النفس بالضرب. وقد تصل العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد في الحق العام . مع احتفاظ المجني عليهم بالحق الخاص في المطالبة بالتعويض .

وكانت الجهات الأمنية أعلنت القبض على شابين سعوديين ظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولتهما الهروب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها “عبارة عن دخان”، حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.