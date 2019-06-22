تركي آل الشيخ يكشف عن موعد المفاجآت الكبرى

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن المفاجآت الكبرى للهيئة سترونها خلال موسم الرياض.
وأضاف آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حتى الآن لم تروا إلا جزء بسيط مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض”.
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