أسبوع شديد الحرارة في السعودية والكويت

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم السبت، أسبوعًا شديد الحرارة على المملكة والكويت، مشيرًا إلى أن الرياض ستكون من المدن المتأثرة بالحر، مع استمرار درجات الحرارة العالية على مدينة جدة.

وقال الراصد الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»- إن الأسبوع الحالي سيشهد شدة في الحرارة على المملكة والكويت، مضيفًا أن مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية، هي الأكثر ارتفاعًا في الحرارة، بدرجات من 46-50 درجة مئوية.

وأوضح الحربي أن مدينة جدة سجلت أمس الجمعة أعلى درجة حرارة، وصلت إلى 48.2 درجة مئوية في مطار الملك عبدالعزيز، مضيفًا أن درجة الحرارة وصلت حاجز الـ50 درجة مئوية حسب بعض المحطات الشخصية، وأن الرطوبة كانت معدومة (٥٪ فقط)، قائلًا: «أعتقد أنها أجواء غير معتادة على أهل جدة عامةً، وهذا ليس حدثًا نادرًا، بل حدث تكرر حدوثه في سنوات مضت».

من جانبه، توقع خبير الأرصاد علي الحربي –عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»- استمرار هبوب الرياح الشرقية الجافة والحارة ضحى اليوم السبت، على ساحل مدينة جدة، مضيفًا أنها ستكون أكثر في نواحي وسط جدة الجنوبي وصولًا إلى الشعيبة؛ ما يعني استمرار الموجة الحارة عليها، متوقعًا أن تسجل درجات حرارة عالية بسبب استمرار هذه الرياح الجافة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن طقس السبت- نشاطًا ملحوظًا في الرياح السطحية، وسماء غائمة تتخللها سحب رعدية على بعض مناطق المملكة، غدًا السبت.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك توقعات بنشاط في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، حتى نجران، وعلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أن السماء تبقى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.