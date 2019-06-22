الأرصاد تُنبِّه لرياح ترابية ورؤية متدنية في نجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، حسب وكالة الأنباء السعودية، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، وبخاصة مرضى الربو وقائدو المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن طقس اليوم السبت، توقّعت فيه نشاطًا ملحوظًا في الرياح السطحية، وسماء غائمة تتخللها سحب رعدية على بعض مناطق المملكة.

وقالت «الأرصاد» إن هناك توقعات بنشاط في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية، والرياض، تمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت أن السماء تبقى غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.