السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص في حريق مبنى بوسط باريس



باريس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح بالغة إثر حريق اندلع في وقت مبكر اليوم في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح المتحدّث باسم دائرة الإطفاء في باريس في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 27 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة تسمموا من الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من ستة طوابق ويضمّ مقهى ومساكن في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية.

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13:21ت م

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