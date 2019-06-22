السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على إرهابيين خططوا للسطو على بنك بالعاصمة تونس



تونس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على إرهابيين اثنين من جملة أربعة كانوا يعتزمون السطو على فرع بنكي بالعاصمة تونس .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، أن قوات الأمن أحبطت العملية التي تأتي في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب" وتمويل المخططات الإرهابية .

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13:10ت م

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