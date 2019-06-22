، "الصينية" حاضرة والمسجلات 5 آلاف .. 439 برنامجاً لتدريب مُعلمي جدة صيفاً ،

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أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة، استعداداتها لبدء برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وأكّد مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة؛ اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لبدء البرنامج، مشيراً إلى أهمية الإشراف والمتابعة في تنفيذ البرامج على أعلى مستوى، وتوفير الاحتياجات والإمكانات والمرافق والمواد التعليمية كافة التي تحتاج إليها هذه الدورات.
وبيّن أن فعاليات التدريب ستستمر لمدة شهر بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، وأن مرحلة التنفيذ للبرامج التدريبية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 4 ذو القعدة المقبل، لافتاً إلى أن البرامج التطويرية ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتُقام في ستة مراكز تدريبية بمحافظة جدة التي تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية والمسكّنين في (298) برنامجاً تدريبياً.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البرامج التدريبية الصيفية هذا العام للمعلمات بجدة 141 برنامجاً وستُقام في أربعة مراكز موزعة جغرافياً على جدة ورابغ، فيما بلغ عدد المتدربات المسجلات بها 5427 متدربة، لافتاً إلى أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام أُضيفت إليها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة.
وقدّم "خوجة"؛ شكره لوزير التعليم، ولنائب وزير التعليم، على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في النواحي كافة.
"الصينية" حاضرة والمسجلات 5 آلاف .. 439 برنامجاً لتدريب مُعلمي جدة صيفاًعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-22
أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة، استعداداتها لبدء برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وأكّد مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة؛ اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لبدء البرنامج، مشيراً إلى أهمية الإشراف والمتابعة في تنفيذ البرامج على أعلى مستوى، وتوفير الاحتياجات والإمكانات والمرافق والمواد التعليمية كافة التي تحتاج إليها هذه الدورات.
وبيّن أن فعاليات التدريب ستستمر لمدة شهر بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، وأن مرحلة التنفيذ للبرامج التدريبية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 4 ذو القعدة المقبل، لافتاً إلى أن البرامج التطويرية ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتُقام في ستة مراكز تدريبية بمحافظة جدة التي تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية والمسكّنين في (298) برنامجاً تدريبياً.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البرامج التدريبية الصيفية هذا العام للمعلمات بجدة 141 برنامجاً وستُقام في أربعة مراكز موزعة جغرافياً على جدة ورابغ، فيما بلغ عدد المتدربات المسجلات بها 5427 متدربة، لافتاً إلى أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام أُضيفت إليها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة.
وقدّم "خوجة"؛ شكره لوزير التعليم، ولنائب وزير التعليم، على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في النواحي كافة.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
12:11 PM
تبدأ 4 ذو القعدة وتستمر شهراً بمعدل خمسة أيام في الأسبوع .. و"خوجة" يثمّن الدعم
أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة، استعداداتها لبدء برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وأكّد مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة؛ اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لبدء البرنامج، مشيراً إلى أهمية الإشراف والمتابعة في تنفيذ البرامج على أعلى مستوى، وتوفير الاحتياجات والإمكانات والمرافق والمواد التعليمية كافة التي تحتاج إليها هذه الدورات.
وبيّن أن فعاليات التدريب ستستمر لمدة شهر بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، وأن مرحلة التنفيذ للبرامج التدريبية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 4 ذو القعدة المقبل، لافتاً إلى أن البرامج التطويرية ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتُقام في ستة مراكز تدريبية بمحافظة جدة التي تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية والمسكّنين في (298) برنامجاً تدريبياً.
وأشار إلى أن إجمالي عدد البرامج التدريبية الصيفية هذا العام للمعلمات بجدة 141 برنامجاً وستُقام في أربعة مراكز موزعة جغرافياً على جدة ورابغ، فيما بلغ عدد المتدربات المسجلات بها 5427 متدربة، لافتاً إلى أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام أُضيفت إليها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة.
وقدّم "خوجة"؛ شكره لوزير التعليم، ولنائب وزير التعليم، على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في النواحي كافة.
، "الصينية" حاضرة والمسجلات 5 آلاف .. 439 برنامجاً لتدريب مُعلمي جدة صيفاً ،
المصدر : الخليج 365
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