تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
"كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
12:26 PM
في طريقها للحفاظ على اللقب
تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.
أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.
، "كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي ،
المصدر : الخليج 365
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