، "كوبا أمريكا": تشيلي تتخطّى عقبة الإكوادور وتتأهّل لربع النهائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في طريقها للحفاظ على اللقب

تأهل المنتخب التشيلي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا (حامل اللقب) بعد تخطّي عقبة الإكوادور 2/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم السبت - المجموعة الثالثة - من مباريات الدور الأول.



أحرز هدفَي تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكس سانشيز، عند الدقائق (8,51)، فيما أحرز هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.