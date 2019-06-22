- 1/2
- 2/2
على الرغم من أن الناس يهتمون كثيراً بملابسهم وأحذيتهم قبل الخروج من المنزل، إلا أنهم يغفلون الاعتناء ببعض الأشياء المهمة، التي يستخدمونها أيضاً بشكل يومي، من بينها ساعة اليد.
وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن إهمال ساعة اليد يجعلها عُرضة لتراكم البكتيريا، مما قد يعرّض صاحبها إلى مشكلات جلدية مختلفة، مضيفة "البكتيريا قد لا تكون مرئية؛ لكنها قد تجعل ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ قد تنفجر في أيّ لحظة".
نتائج مذهلة
تشير نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصّصة في الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعة اليدوية قد تكون "أقذر 3 مرات" من مقعد المرحاض، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وأجرت شركة "تيك واتشز" اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات، لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا، فوجدت أن كل ساعة خضعت للبحث قد تحمل "كمية مثيرة للقلق من الأوساخ".
وقالت: "بشكل عام، وجدنا أن الساعات كلها عُرضة للقذارة، كانت الأنواع المصنوعة من البلاستيك والجلد أكثر اتساخاً مقارنة بالأنواع المعدنية".
24 % لم ينظفوا ساعاتهم أبداً
وأضافت: "تبيّن لنا أيضا أن 24 في المئة من البريطانيين لم ينظفوا ساعاتهم أبداً، وأن 21 في المئة يفعلون ذلك مرة واحدة كل 6 أشهر".
وختمت بحثها قائلة: "نحن محاطون بكمية كبيرة من الأوساخ والغبار بشكل يومي.. علينا فقط أن نحرص على عدم تركها تتراكم في أغراضنا".
قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيّ لحظة .. هذه مقارنة بين ساعتك ومرحاضك!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
على الرغم من أن الناس يهتمون كثيراً بملابسهم وأحذيتهم قبل الخروج من المنزل، إلا أنهم يغفلون الاعتناء ببعض الأشياء المهمة، التي يستخدمونها أيضاً بشكل يومي، من بينها ساعة اليد.
وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن إهمال ساعة اليد يجعلها عُرضة لتراكم البكتيريا، مما قد يعرّض صاحبها إلى مشكلات جلدية مختلفة، مضيفة "البكتيريا قد لا تكون مرئية؛ لكنها قد تجعل ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ قد تنفجر في أيّ لحظة".
نتائج مذهلة
تشير نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصّصة في الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعة اليدوية قد تكون "أقذر 3 مرات" من مقعد المرحاض، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وأجرت شركة "تيك واتشز" اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات، لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا، فوجدت أن كل ساعة خضعت للبحث قد تحمل "كمية مثيرة للقلق من الأوساخ".
وقالت: "بشكل عام، وجدنا أن الساعات كلها عُرضة للقذارة، كانت الأنواع المصنوعة من البلاستيك والجلد أكثر اتساخاً مقارنة بالأنواع المعدنية".
24 % لم ينظفوا ساعاتهم أبداً
وأضافت: "تبيّن لنا أيضا أن 24 في المئة من البريطانيين لم ينظفوا ساعاتهم أبداً، وأن 21 في المئة يفعلون ذلك مرة واحدة كل 6 أشهر".
وختمت بحثها قائلة: "نحن محاطون بكمية كبيرة من الأوساخ والغبار بشكل يومي.. علينا فقط أن نحرص على عدم تركها تتراكم في أغراضنا".
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:56 AM
نتائج مذهلة خلصت لها أبحاث "تيك واتشز" بعد اختبارات على 10 أنواع
على الرغم من أن الناس يهتمون كثيراً بملابسهم وأحذيتهم قبل الخروج من المنزل، إلا أنهم يغفلون الاعتناء ببعض الأشياء المهمة، التي يستخدمونها أيضاً بشكل يومي، من بينها ساعة اليد.
وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن إهمال ساعة اليد يجعلها عُرضة لتراكم البكتيريا، مما قد يعرّض صاحبها إلى مشكلات جلدية مختلفة، مضيفة "البكتيريا قد لا تكون مرئية؛ لكنها قد تجعل ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ قد تنفجر في أيّ لحظة".
نتائج مذهلة
تشير نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصّصة في الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعة اليدوية قد تكون "أقذر 3 مرات" من مقعد المرحاض، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وأجرت شركة "تيك واتشز" اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات، لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا، فوجدت أن كل ساعة خضعت للبحث قد تحمل "كمية مثيرة للقلق من الأوساخ".
وقالت: "بشكل عام، وجدنا أن الساعات كلها عُرضة للقذارة، كانت الأنواع المصنوعة من البلاستيك والجلد أكثر اتساخاً مقارنة بالأنواع المعدنية".
24 % لم ينظفوا ساعاتهم أبداً
وأضافت: "تبيّن لنا أيضا أن 24 في المئة من البريطانيين لم ينظفوا ساعاتهم أبداً، وأن 21 في المئة يفعلون ذلك مرة واحدة كل 6 أشهر".
وختمت بحثها قائلة: "نحن محاطون بكمية كبيرة من الأوساخ والغبار بشكل يومي.. علينا فقط أن نحرص على عدم تركها تتراكم في أغراضنا".
، قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيّ لحظة .. هذه مقارنة بين ساعتك ومرحاضك! ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيّ لحظة .. هذه مقارنة بين ساعتك ومرحاضك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.