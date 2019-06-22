السعودية اليوم / سلطات الطيران المدني الليبي تعلن عودة حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي



طرابلس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

أعلنت سلطات الطيران المدني في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية اليوم ، عودة حركة الملاحة بعد توقف دام لعدة ساعات، معلنًا جدول الرحلات المحلية والدولية المغادرة والقادمة حسب النظام المعتاد اليومى لطائرات الخطوط الليبية والأفريقية.

وقال المطار في بيان ، إن عودة العمل الملاحة الجوية تأتي بعد توقف لعدة ساعات باستقبال طائرة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار إسطنبول الدولي، دون أن يكشف عن سبب توقف الملاحة من قبل.

وكان مطار معتيقة قد أعلن مساء أمس عن توقف الملاحة الجوية في المطار نتيجة تعرض المطار لقذاف هاون وصواريخ قادمة من ناحية مزرعة الموز باتجتة عين زارة وتاجوراء مما أدى إلى إعلان السلطات إلى تحويل الطائرات القادمة من اسطنبول وتونس والاسكندرية إلى مطار مصراتة خوفا على سلامة الطيران المدني.

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12:09ت م

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