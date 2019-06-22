فيديو.. تاريخ كأس الأمم الأفريقية.. مصر 1974

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ٥٤ هدفا كانت حصيلة نسخة كأس الأمم الأفريقية عام ١٩٧٤، التي أقيمت في مصر، وتوج بها منتخب الكونغو الديمقراطية.
وتستعد مصر لاستضافة البطولة في الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
وتستعرض العين الرياضية تفاصيل تاريخ كأس الأمم الأفريقية، في النسخة التي أقيمت بمصر عام ١٩٧٤.
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