طقس السبت.. سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية في 7 مناطق

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض تمتد حتى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . في حين تبقي السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .