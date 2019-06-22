شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم «السبت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت) نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تبقي السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

كما نبهت «الأرصاد» من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب،وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.