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محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار (الدرجة الأولى)؛ وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعبًا يمثلون أندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.
وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، وبعدها انطلقت الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) صباح اليوم السبت، ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.
تستمرّ لمدة 3 أيام.. الرياض تحتضن البطولة المفتوحة للمصارعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
انطلقت بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار (الدرجة الأولى)؛ وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعبًا يمثلون أندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.
وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، وبعدها انطلقت الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) صباح اليوم السبت، ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:38 AM
انطلقت بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار (الدرجة الأولى)؛ وذلك على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعبًا يمثلون أندية الوحدة والقادسية والجزيرة ومركز تدريب مكة المكرمة ومركز تدريب الرياض، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.
وتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، وبعدها انطلقت الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) صباح اليوم السبت، ويدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.
، تستمرّ لمدة 3 أيام.. الرياض تحتضن البطولة المفتوحة للمصارعة ،
المصدر : الخليج 365
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