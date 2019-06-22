، النصراوية ينتظرون "موسى"..3 مباريات بكأس الأمم الأفريقية أبرزها لنيجيريا ،

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تستكمل، اليوم السبت، مباريات اليوم الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.
الكونغو x أوغندا
يقع الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما مصر وزيمبابوي. المباراة تقام في الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، علمًا بأن المباراة الأخرى التي أقيمت بالأمس بين مصر وزيمبابوي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف.
نيجيريا x بوروندي
أولى مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلًًّا من نيجيريا وبوروندي ومعهما غينيا ومدغشقر، المباراة تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض وسيكون للمباراة متابعة من قبل جماهير النصر والجماهير الأخرى لرؤية اللاعب أحمد موسى المحترف في العالمي.
غينيا x مدغشقر
يقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم معهما نيجيريا وبوروندي، وتقام المباراة في تمام الحادية عشرة بتوقيت الرياض.
النصراوية ينتظرون "موسى"..3 مباريات بكأس الأمم الأفريقية أبرزها لنيجيريامحمد السيّد الخليج 365 2019-06-22
تستكمل، اليوم السبت، مباريات اليوم الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.
الكونغو x أوغندا
يقع الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما مصر وزيمبابوي. المباراة تقام في الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، علمًا بأن المباراة الأخرى التي أقيمت بالأمس بين مصر وزيمبابوي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف.
نيجيريا x بوروندي
أولى مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلًًّا من نيجيريا وبوروندي ومعهما غينيا ومدغشقر، المباراة تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض وسيكون للمباراة متابعة من قبل جماهير النصر والجماهير الأخرى لرؤية اللاعب أحمد موسى المحترف في العالمي.
غينيا x مدغشقر
يقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم معهما نيجيريا وبوروندي، وتقام المباراة في تمام الحادية عشرة بتوقيت الرياض.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:27 AM
الكونغو وأوغندا مواجهة ينتظرها المصريون بعد الفوز بالافتتاحية على زيمبابوي
تستكمل، اليوم السبت، مباريات اليوم الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنعقد في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل؛ إذ ستكون هناك ثلاث مباريات.
الكونغو x أوغندا
يقع الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما مصر وزيمبابوي. المباراة تقام في الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، علمًا بأن المباراة الأخرى التي أقيمت بالأمس بين مصر وزيمبابوي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف.
نيجيريا x بوروندي
أولى مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلًًّا من نيجيريا وبوروندي ومعهما غينيا ومدغشقر، المباراة تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض وسيكون للمباراة متابعة من قبل جماهير النصر والجماهير الأخرى لرؤية اللاعب أحمد موسى المحترف في العالمي.
غينيا x مدغشقر
يقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم معهما نيجيريا وبوروندي، وتقام المباراة في تمام الحادية عشرة بتوقيت الرياض.
، النصراوية ينتظرون "موسى"..3 مباريات بكأس الأمم الأفريقية أبرزها لنيجيريا ،
المصدر : الخليج 365
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