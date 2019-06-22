، قفزة في أسعار شحن النفط من الشرق الأوسط .. هذا ما يفعله السماسرة! ،

محمد بن مسعود - الدمام - سبب وراء التردّد في قبول أسعار منخفضة بمنطقة تمثل ثلث المنقول بحراً

رفع مالكو ناقلات النفط، الأسعار التي يفرضونها على تصدير النفط الخام من الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في منطقة تمثل نحو ثلث جميع شحنات البترول المنقولة بحراً.

وقفزت أسعار نقل مليونَي برميل من البضائع من السعودية إلى الصين، إلى ما يقرب من 26 ألف دولار يومياً؛ أيّ أكثر من الضعف؛ حيث كانت في بداية شهر يونيو الجاري.

وأشار تقرير "بلومبيرغ"، إلى أن سماسرة السفن يبلغون عن وجود فائض من السفن في الخليج العربي؛ ما يشير إلى أن الملاك يتردّدون في قبول أسعار منخفضة بالنظر إلى المخاطر الحالية.