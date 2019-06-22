، كراني: اعتدال حراري في المشاعر المقدّسة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية ،

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أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة اعتدال حراري تسود أجواء المشاعر المقدّسة مع انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى درجات مئوية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اعتدال حراري سيسود أجواء المشاعر المقدّسة وسواحل منطقة مكة المكرّمة، بانخفاض 3 - 5 م، في حين يستمر الاعتدال الحراري على وسط وشرق الشمال، وعلى الوسطى والشرقية، بصحبة نشاط للرياح السطحية.. سماؤنا غائمة إلى غائمة جزئياً على المصائف والجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
كراني: اعتدال حراري في المشاعر المقدّسة ورياح نشطة على الوسطى والشرقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة اعتدال حراري تسود أجواء المشاعر المقدّسة مع انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى درجات مئوية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اعتدال حراري سيسود أجواء المشاعر المقدّسة وسواحل منطقة مكة المكرّمة، بانخفاض 3 - 5 م، في حين يستمر الاعتدال الحراري على وسط وشرق الشمال، وعلى الوسطى والشرقية، بصحبة نشاط للرياح السطحية.. سماؤنا غائمة إلى غائمة جزئياً على المصائف والجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:06 AM
قال: تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 5 مئوية وخلايا ممطرة على المصائف
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة اعتدال حراري تسود أجواء المشاعر المقدّسة مع انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى درجات مئوية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اعتدال حراري سيسود أجواء المشاعر المقدّسة وسواحل منطقة مكة المكرّمة، بانخفاض 3 - 5 م، في حين يستمر الاعتدال الحراري على وسط وشرق الشمال، وعلى الوسطى والشرقية، بصحبة نشاط للرياح السطحية.. سماؤنا غائمة إلى غائمة جزئياً على المصائف والجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
، كراني: اعتدال حراري في المشاعر المقدّسة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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