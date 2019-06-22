محمد بن مسعود - الدمام - قال عبر حسابه مغرّداً: موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً. وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً. تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22 أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً. وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً. Advertisements 22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440 11:02 AM قال عبر حسابه مغرّداً: موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً قال عبر حسابه مغرّداً: موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً أكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ؛ أن موسم الرياض سيحمل عديداً من المفاجآت سيعلنها قريباً. وقال عبر حسابه في "تويتر": حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريباً. ، تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما ستقدّمه هيئة الترفيه .. موعدنا أغسطس ،

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