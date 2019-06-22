، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض تمتد حتى نجران ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.. في حين تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض تمتد حتى نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-22
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.. في حين تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:01 AM
تشمل مكة والمدينة .. وسماء غائمة وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد حتى نجران، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.. في حين تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض تمتد حتى نجران ،
المصدر : الخليج 365
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