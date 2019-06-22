الشرطة تُطيح بهم .. عصابة تُوهم عملاء البنوك بوجود أعطال في سياراتهم ثم تسرق ما بحوزتهم

أطاحت الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة بعصابة تقوم بمتابعة عملاء البنوك عند خروجهم منها وسرقتهم، وأحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص. وكانت شرطة المدينة المنورة تلقت أربعة بلاغات من أشخاص، أفادوا أنهم بعد خروجهم من البنوك وبحوزتهم مبالغ مالية، أوهمهم أشخاص بأن هناك عطلاً في السيارة، ليقوم شخص آخر تابع لهم بسرقة المبلغ المالي الذي بحوزتهم من السيارة.

وبعد تسجيل هذه البلاغات، شكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي فريقاً بحثياً، للبحث حول هذه القضايا ومعرفة نشاط المتهمين وكيفية تنفيذ جرائمهم وطريقة اختيار ضحاياهم. وبعد توافر الكثير من المعلومات حول المتهمين، أعدت إدارة التحريات خطة أمنية محكمة استطاعت بموجبها القبض على أفراد العصابة، وعثرت بحوزتهم على مبالغ مالية من المسروقات التي بلغ إجماليها 60 ألف ريال، وقد تعرف عليهم الضحايا بعد عرضهم أمامهم، وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.