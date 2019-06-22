آل الشيخ يعلق على تقديس الإخوان لرموزهم ومساواة مرسي بـ عثمان

علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تقديس الإخوان لرموزهم.

وكتب الوزير تغريدة على حسابه بتويتر، قائلاً: “من انحرف عن الفطرة وزاغ وأدبر، وانتهج منهج من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، يعري نفسه ويفضح حزبه وينشر خزيه كمن ساوى بين مرسي وعثمان رضي الله عنه، ومن أوصله إلى مقام الأنبياء قبح الله القائل”.

وأضاف:” الإخوانيون ومن تلوث بفكرهم، يؤلهون ويقدسون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل عاملهم الله بعدله”.

وكان الوزير قال في تغريدة سابقة: ” الإخوانيون يستميتون للوصول إلى المراكز القيادية إدارياً أو مالياً،ويدعم بعضهم بعضاً،فالإخواني لديه جراءة عجيبة على تغيير بيئة العمل الذي يسند اليه وتحويلها إلى خدمة الحزب وفكره ومصالحه، وإعداد كاد رليس له ولاء لدينه وقيادته ووطنه، وتلمس من فلتات لسانه أنه مملوءبالغدر والكذب والخيانة”.