النظام القطري يقدم خدمة أبشر.. ونشطاء سعوديون سرقة حقوق

أطلق النظام القطري خدمة جديدة للتوقيعات الخارجية كمبادرة لتقريب الخدمات وتيسير الحصول عليها ولتسهيل إجراءات المعاملات. وسرق النظام القطري اسم الخدمة الجديدة من المملكة، حيث أطلقوا خدمة “أبشر” ما كشف الانفصام العجيب للنظام القطري، بعد هجومهم المستمر على نظام “أبشر” لتشويه الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية لتسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين، ولم يكلفوا أنفسهم بتغيير الاسم.

واعتبر النشطاء السعوديون، أن ما قام به النظام القطري يعد ”سرقة حقوق” ، مستنكرين عدم قدرة القطريين على فعل أبسط الأمور وهو تغيير الاسم.

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