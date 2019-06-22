بيان هام لـ السفارة السعودية في إثيوبيا بشأن اختطاف المواطن عبدالله باهيثم

أعلنت السفارة السعودية في أديس أبابا عن انتهاء اختطاف المواطن عبدالله باهيثم.

وأوضحت السفارة أنه تم انتهاء الاختطاف بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة وبمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا.

وأشارت إلى أن القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم وسرعة وصوله لأرض الوطن.

وقدمت السفارة الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة.