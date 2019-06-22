تحرير المواطن المختطف في إثيوبيا عبدالله باهيثم

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انتهاء اختطاف المواطن عبدالله باهيثم.

وأكَّدت السفارة أنَّ الأزمة انتهت بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة، وبمتابعةٍ من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا.

وأكَّدت السفارة أنَّ القيادة وجَّهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم، وسرعة وصوله لأرض الوطن.

وتشكر السفارة في إثيوبيا الجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجُناة.