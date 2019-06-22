أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انتهاء اختطاف المواطن عبدالله باهيثم.
وأكَّدت السفارة أنَّ الأزمة انتهت بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة، وبمتابعةٍ من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا.
وأكَّدت السفارة أنَّ القيادة وجَّهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم، وسرعة وصوله لأرض الوطن.
وتشكر السفارة في إثيوبيا الجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجُناة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير المواطن المختطف في إثيوبيا عبدالله باهيثم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.