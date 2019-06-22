كراني: انخفاض الحرارة 3 إلى 5 درجات بالمشاعر المقدسة وسواحل مكة

توقَّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اعتدالًا حراريًا بأجواء المشاعر المقدسة وسواحل مكة يمتد إلى وسط وشرق الشمال، وعلى الوسطى والشرقية.

وأضاف خبير الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « بعون الله سوف يسود اعتدال حراري أجواء المشاعر المقدسة وسواحل منطقة مكة المكرمة بانخفاض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية».

وتابع كراني، سيستمر الاعتدال الحراري على وسط وشرق الشمال، وعلى الوسطى والشرقية بصحبة نشاط للرياح السطحية.. سماؤنا غائمة إلى غائمة جزئيا على المصايف والجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة».

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذّرت من ارتفاعٍ وصفته بـ«الملموس» في درجات الحرارة اليوم الجمعة بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا بمحافظة جدة؛ حيث تقارب درجات الحرارة الـ50 درجة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أنّ من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاطٍ في الرياح السطحية، ومن المحتمل أن تصل درجات الحرارة العظمى لما بين 47 و48 درجة، داعيًا لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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وفي وقتٍ سابق، قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني: إنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا اليوم الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي. مشيرًا إلى أنَّ اليوم سيشهد أطول نهار وأقصر ليلة في السنة طبقًا للحسابات الفلكية.

وشهد العالم، اليوم، الظاهرة الفلكية المعروفة بـ«الانقلاب الصيفي»، والذي يشهد أطول نهار في العام.

ويحلّ الاعتدال الصيفي رسميًا، كمؤشرٍ على دخول فصل الصيف؛ حيث نهاية الربيع وبداية الصيف في نصف الكرة الشمالي، والذي ينتهي بحلول الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر. وفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ويشير الفلكيون إلى أنَّ الانقلاب الصيفي المعروف أيضًا بأنَّه «عيد منتصف الربيع»، هو أطول نهار في السنة، ويحدث عندما يكون القطب الجغرافي أو الحركة الدورانية لنصف كوكب الأرض موجَّهة نحو النجم الذي يستقبله.

وخلال «الانقلاب الصيفي»، يكون ميل محور كوكب الأرض نحو الشمس بدرجة أقصاها 23.44 درجة مئوية، وفي حال حدوثه في نصف الكرة الشمالي هذا الشهر، يبلغ ارتفاع الشمس أقصاه؛ لذلك سيكون يوم حدوث الانقلاب الصيفي أطول فترة من النهار في ذلك العام.