‏بالصور.. العثور على «مفقود قبة» متوفى بصحراء النفود

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، قبل قليل، العثور على «مفقود قبة» متوفًّى علي بعد واحد كيلو متر من سيارته «لاند كروزر» في صحراء النفود الواقعة بين أبا الورود وقبة شمال شرق محافظة الأسياح.

وذكرت «عون» أن الكونترول الميداني للجمعية تلقى خبر العثور على المفقود من قبل بعض أعضاء الجمعية، المتطوعين للبحث عنه.

وساهم مع فريق «عون» في البحث عن مفقود قبة، فريق أبا الورود التطوعي، وكذا فريق أنجاد التطوعي.

ونشرت «عاجل» في وقتٍ سابقٍ بيانًا لجمعية عون للبحث والإنقاذ قالت فيه: «تلقينا بلاغًا عن مفقود قبة، خرج من عزبة حلالة مساء يوم الأربعاء، وتاه عن الطريق.. اتصل البارحة يستنجد وهو لا يعرف المكان وانقطع الاتصال به وعلى الفور استجاب أبطال الجمعية، نسأل الله أن يحفظ المفقود ويردَّه إلى أهله».