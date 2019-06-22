استعلام عن قرض بنك التسليف برقم الحساب او الطلب او رقم الهوية عبر بنك التنمية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن قرض بنك التسليف والادخار إلكترونيا بواسطة رقم الهوية كما يمكن معرفة الأقساط المتبقية لبنك التسليف والزائدة عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، نرفق لكم أسفل هذا المقال طريقة الاستفسار عن المتبقي من قرض بنك التسليف عن طريق الدخول من جانب العميل علي رابط البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية.

استعلام عن قرض بنك التسليف

حيث يعتبر بنك التسليف والادخار والمعروف حاليا ببنك التنمية الاجتماعية واحد من اهم البنوك التي يعتمد عليها اغلب المواطنين محدودي الدخل ويقوم البنك بالتسليف والادخار بدون فؤاد مطلقا، حيث بدا فعليا عمل هذا البنك عام 1391 هجريا وظل في تطور دائم حتي وصل إلي هذا المستوي الرائع الذي يقدم خدمات عن طريق التكنولوجيا الحديثة.

رابط استعلام عن قرض بنك التسليف

ويمكن الاستعلام برقم السجل المدني أو رقم الهوية عن سداد القرض أو المتبقي من القرض من خلال الدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية، ثم كتابة رقم الهوية ثم الضغط علي موافق وسيتم ظهور كافة التفاصيل التي تريد عرضها وهي رقم الطلب واسم صاحب القرض ونوع القرض ويتم الضغط علي جانب الصفحة علي أيقونة الأقساط المستحقة والتسديدات ويتم علي الفور ظهور جدول فيه رقم القسط وتاريخ الاستحقاق وقيمة القسط والأقساط المتبقية وحالة القسط.

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