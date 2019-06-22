شكرا لقرائتكم التماس كهربائي يتسبب في حريق وإصابة طفلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تبوك – فايز العنزي | منذ 11 ساعة في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 23:11

تسبب التماس كهربائي في نشوب حريق بإحدى الشقق بمدينة أملج بمنطقة تبوك، اليوم (الجمعة)، ما أدى إلى إصابة طفلين بحروق من الدرجة الأولى.



وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، إن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً اليوم (الجمعة)، في مبنى سكني من طابقين في حي الضويحي بمحافظة املج، وانحصر الحريق في إحدى الغرف داخل شقة بالطابق الثاني، وتم مباشرة الحالة وإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأضاف الشمري أنه نتج من الحادث إصابة طفلين بحروق بسيطة من الدرجة الاولى، تم نقلهما إلى مستشفى أملج العام من طريق الهلال الأحمر وحالهما الصحية مستقرة.

وأشار إلى أنه اتضح من خلال المعاينة الأولية أن سبب الحادث التماس كهربائي في مكيف غرفة الأطفال. وقال: "إن الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع، وينوه إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الحريق داخل المنازل، ومتابعة التمديدات والأجهزة الكهربائية بصفة مستمرة، وتوفير أدوات السلامة المنزلية من كواشف الدخان وطفايات الحريق".