السعودية | التأمينات الاجتماعية تكشف عن 3 شروط للحصول على معاش التقاعد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية تكشف عن 3 شروط للحصول على معاش التقاعد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:47 صباحًا, 22 يونيو 2019 م المناطق - الرياض أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن 3 شروط لاستحقاق صرف معاش التقاعد.

وقالت التأمينات، في بيان عبر حسابها الرسمي، “يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وتوقف عن مزاولة العمل، وبلوغ سن الستين أو تجاوزها”.

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