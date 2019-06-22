الشيخ المطلق: على الرجل أن يُشعر زوجته بأنها جميلة بدون مساحيق تجميل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

شدد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق على أهمية أن يُشعر الرجل زوجته بأنها جميلة بدون الاستعانة بمساحيق التجميل، مشيراً إلى أهمية أن يمدح الزوج الجوانب الأخلاقية والروحية في زوجته.

وقال الشيخ المطلق، في حديثه لبرنامج “استديو الجمعة” الإذاعي: “متى كان الجمال الحقيقي موجوداً في الصيدلية”، مضيفاً أن النساء يشتكين له من رغبة أزواجهن الدائمة بوضع المساحيق التجميلية.

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ونوه إلى أهمية أن يمدح الرجل لزوجته إنتاجها وما تصنعه من طعام وشراب، وأن يعينها على الاهتمام بالجانب الأخلاقي بوصفه جوهر الجمال.

يأتي ذلك رداً من الشيخ المطلق على سؤال وجّه له بشأن إمكانية أن تتيمم المرأة كي لا تزيل عنها المكياج، الذي تضعه لزوجها في الفترة بين صلاة العصر وصلاة العشاء.

ولفت الشيخ المطلق إلى أن معظم منتجات التجميل ضارة للمرأة، علاوة على ما فيها من إنفاق وإهدار للمال في غير منفعة، مبيناً أن تزيين المرأة لزوجها يومياً بمساحيق التجميل فيه مبالغة في غير محلها.