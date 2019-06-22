السفارة السعودية في إثيوبيا تعلن عن انتهاء اختطاف المواطن باهيثم

أعلنت السفارة السعودية في أديس أبابا عن انتهاء اختطاف المواطن عبدالله باهيثم وذلك بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة وبمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا.
وأكدت السفارة أن القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم وسرعة وصوله لأرض الوطن.
وقدمت السفارة الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة.
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