السفارة السعودية في إثيوبيا تعلن عن انتهاء اختطاف المواطن باهيثم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أعلنت السفارة السعودية في أديس أبابا عن انتهاء اختطاف المواطن عبدالله باهيثم وذلك بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة وبمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا. وأكدت السفارة أن القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم وسرعة وصوله لأرض الوطن. وقدمت السفارة الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة.

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