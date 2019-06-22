الان تتابع تفاصيل الوظائف في مدينة الملك عبدالله الطبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة -الخليج 365: أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عن بدء التقديم على الوظائف الخاصة بكادر التمريض كذلك الخدمات الطبية المساعدة وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 2019/06/23 ولمدة شهر. Advertisements ومن ضمن شروط التقديم: يكون التقديم على المدينة الطبية (الموقع الإلكتروني فقط ) ولن يتم قبول أي طلب خلاف ذلك ويجب رفع سيرة ذاتية محدثة للوظيفة المطروحة واختيارها حسب ما يتوافق مع المؤهلات والخبرات. إن إدخال المؤهلات الدراسية والخبرات والمرفقات ضروري لإستكمال الطلب وإستيفاءه لشروط التقديم والأولوية للسعوديين. ولمزيد من التفاصيل ولتقديم عبر موقع المدينة الطبية الإلكتروني: http://www.kamc.med.sa

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