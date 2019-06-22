شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يسقط طائرتين أطلقتها المليشيات باتجاه جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في محاولاتها البائسة وممارساتها غير الأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، التي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي، إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء أمس الأول (الخميس) عن اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لطائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة جازان، أن هذه المحاولات العبثية والهمجية تكشف بوضوح الوجه الحقيقي لتلك المليشيا الإرهابية التي تستخف بأرواح المدنيين، دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وبين التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بأحكام القانون الدولي الإنساني بكافة عملياتها العسكرية وتطبيق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك لحماية المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين من هذه الأعمال الإرهابية وسينال المحاسبة كل من خطط ودبر وساهم في إطلاق هذه الأعمال والهجمات الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.