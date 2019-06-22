شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام: إلغاء قبول المتأخرين في الإجراءات الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1440/‏ 1441.

ودعا عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة «تحقق من حالة الطلب» مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الـ12 ظهراً من يوم الإثنين القادم الموافق لـ21 من شهر شوال الجاري، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب. وأكد بأن المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، داعيا الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على أيقونة «استعراض طلب سابق» في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.