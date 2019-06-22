شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يخلي سكان عمارة في «البلد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة حريقا شب في محل تجاري بحي البلد. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة حريقا شب في محل تجاري بحي البلد. وحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، تلقت عمليات 911 بلاغاً بالحادثة، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة للموقع، واتضح أن الحادثة عبارة عن حريق بمحل تجاري في عمارة مكونة من 5 أدوار، وتمت السيطرة عليه والقيام بعمليات الإطفاء والتبريد والتهوية للموقع، كما تم إخلاء بعض سكان الشقق القريبة من الحريق احترازياً وجميعهم بصحة جيدة، ولم تسجل حالات إصابة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يخلي سكان عمارة في «البلد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.