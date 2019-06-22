شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7.4 مليون معتمر.. وإصدار 7.6 مليون تأشيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,667,529 تأشيرة حتى 17 شوال الجاري، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,442,756 معتمرًا، فيما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 271,409 معتمرًا، منهم 146,807 في مكة المكرمة، و124,602 في المدينة المنورة، وغادر 7,171,347 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، توزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، إذ وصل عبر المنافذ الجوية 6,597,471 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 709,914 معتمرًا، وسجل وصول 135,371 معتمرا عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت بالترتيب: باكستان 1,674,606، إندونيسيا 974,650، الهند 652,322، مصر 541,951، الجزائر 365,754، اليمن 339,493، تركيا 328,076، العراق 279,902، ماليزيا 279,902، السودان 216,537 معتمرا.

ويقيس مؤشر العمرة الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,952 موظفا، منهم 9,068 من الذكور، و 1,884 من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.