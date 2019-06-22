جدة: معالجة المياه الجوفية في «الفلاح» و«الصالحية»

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جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) بدأت أمانة جدة في تنفيذ مشروع معالجة المياه الجوفية بمخططي الفلاح والصالحية شمال شرق جدة، ضمن توفير بنية تحية خالية من المياه الجوفية. بدأت أمانة جدة في تنفيذ مشروع معالجة المياه الجوفية بمخططي الفلاح والصالحية شمال شرق جدة، ضمن توفير بنية تحية خالية من المياه الجوفية. وأعدت الأمانة الدراسات الخاصة بمعالجة المياه الجوفية في مخطط الياقوت في أبحر الشمالية لتتمكن من أعمال السفلتة والإنارة للمخطط، فيما يجري العمل من قبل الأمانة لإنشاء جسر ميدان الفلك، والعمل على نفق التحلية مع طريق المدينة من أجل تسهيل الحركة من الشرق للغرب.



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