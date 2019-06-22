شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تشاليح بريمان لـ«الحجاز».. والملاك: الموقع صعب ولا خدمات فيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

شرعت أمانة محافظة جدة في نقل تشليح بريمان للمركبات إلى الموقع الجديد المؤقت في حي الحجاز شرق الصالحية، والذي تم الاستقرار عليه وإجراء القرعة لملاك 100 موقع بهدف اختيار المواقع المخصصة لمحلات التشاليح المؤقتة.

وكانت أمانة جدة قررت في 2014 نقل تشاليح بريمان إلى منطقة أبو جعالة غير أن العاملين في ذات المجال قالوا إن الإنتقال إلى الموقع الجديد صعب لعدم سفلتته، وتم رفع دعاوى عدة على الأمانة والحصول على حكم يمنعها من نقلهم ليتم اختيار عسفان موقعا بديلا ولكن لعدم الانتهاء من إنشاء المنطقة الصناعية تم إرجاء النقل، وبعد دراسة مواقع أخرى أختير حي الحجاز شمال شرق جدة ليكون موقعا مؤقتا للتشاليح.

وقال عدد من ملاك التشاليح، الموقع لا تتوفر به الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه، ناهيك عن عدم توفر المواقع الكافية، إذ لا تتجاوز 45 موقعا فيما يصل عدد ملاك التشاليح في بريمان إلى 100 مالك.

فيما أكدت الأمانة أن عمليات النقل ماضية إنفاذاً للتوجيهات الصادرة من محافظة جدة، مع إغلاق المحلات المخالفة التي تحاول مزاولة النشاط في بريمان بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم توقيع عقود 58 محلاً من أصل 101 محل تضمنها تقرير لجنة حصر محلات تشليح بريمان، بينما سيتم تنظيم قرعة علنية ثانية لمُلاك التشاليح الذين لم يحضروا القرعة الأولى.