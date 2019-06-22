شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يبحث مع هوك التصدي لنشاطات إيران العدائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران؛ بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة.

وجرت مناقشة الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة، ومن ضمنها دعم المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن بإرسال الطائرات المسيرة والصواريخ على مرافق مدنية حساسة، وكذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان. واستعرض الجانبان آخر المستجدات في اليمن، خصوصاً ما تقوم به إيران من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لذلك.