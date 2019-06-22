شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بمرشح السعودية في لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أقام مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مساء أمس بمقر الوفد في نيويورك، حفل استقبال على شرف مرشح السعودية لعضوية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور سعيد الشواف، وذلك بحضور جمع من المندوبين الدائمين، ونواب المندوبين، ورؤساء وخبراء اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الوفد الدائم للمملكة.

وأعرب السفير المعلمي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مرشح المملكة، متمنياً التوفيق للدكتور الشواف في الانتخابات التي ستجري في وقت لاحق.

وأشاد المعلمي بما يتمتع به الدكتور الشواف من خبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان تؤهله لتقديم إضافة مميزة لعضوية اللجنة التي سيمثلها، معرباً عن فخره واعتزازه بترشيح شخصية سعودية لعضوية لجنة مهمة كهذه في هذا المحفل الدولي.

ووجه الشكر لرئيسة قسم الترشيحات السكرتير ثاني سارة الحسيني، على جهودها المميزة في تقديم الدعم اللازم لمرشح المملكة في هذه الانتخابات خصوصا، وفي مجمل عملها في الوفد الدائم الذي تغادره بعد سنوات طويلة أمضتها في خدمة وطنها على أكمل وجه، متمنيا لها التوفيق في مستقبلها الوظيفي.