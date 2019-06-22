شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير 5 زوارق حوثية مفخخة هددت الملاحة البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر أمس، عملية استهداف نوعية شمالي محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية، تمثل خطراً وهجوماً وشيكاً يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف شملت 5 زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد تم تجهيزها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية؛ لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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وقال العقيد المالكي: «المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وكذلك القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد في انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم)، واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، كما أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية».

وبيّن العقيد المالكي أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بـ(تكتيكات) الحرس الثوري الإيراني تم نقلها من خلال خبرائه وعناصره الداعمة للمليشيا الحوثية التي تمثل وكلاء إيران بالمنطقة.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.