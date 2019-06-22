شكرا لقرائتكم خبر عن سلام: ظروف المنطقة العربية تتطلب إرادة وحزما والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ببروت)أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمام سلام، أن المنطقة العربية تمر بظروف دقيقة، تتطلب مواجهتُها الكثير من الحكمة والإرادة والحزم.
وعبر خلال إقامته في العاصمة بيروت أمس، مأدبة عشاء لوفد أعضاء مجلس الشورى، برئاسة صالح الخليوي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، وعدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه للعلاقات بين البلدين، عادا زيارة وفد أعضاء مجلس الشورى هي الأولى من نوعها التي تشكل مناسبةً لتبادل الخبرات بين أعضاء مجلس النواب اللبناني وأعضاء مجلس الشورى.
وأكد أن الشعب اللبناني يعرف جيداً من وقف معه في السراء والضراء، ويعرف من بذل الجهود الدبلوماسيّةَ ورعى المبادرات السياسيةَ لوضع حد للحرب الأهلية التي تُوجت باتفاق الطائف.
ودعا المولى عز وجل أن يمن على بلاد الحرمين الشريفين بدوام التقدم والرخاء.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: ظروف المنطقة العربية تتطلب إرادة وحزما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.