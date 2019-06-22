شكرا لقرائتكم خبر عن سلام: ظروف المنطقة العربية تتطلب إرادة وحزما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ببروت)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمام سلام، أن المنطقة العربية تمر بظروف دقيقة، تتطلب مواجهتُها الكثير من الحكمة والإرادة والحزم.

وعبر خلال إقامته في العاصمة بيروت أمس، مأدبة عشاء لوفد أعضاء مجلس الشورى، برئاسة صالح الخليوي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، وعدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه للعلاقات بين البلدين، عادا زيارة وفد أعضاء مجلس الشورى هي الأولى من نوعها التي تشكل مناسبةً لتبادل الخبرات بين أعضاء مجلس النواب اللبناني وأعضاء مجلس الشورى.

وأكد أن الشعب اللبناني يعرف جيداً من وقف معه في السراء والضراء، ويعرف من بذل الجهود الدبلوماسيّةَ ورعى المبادرات السياسيةَ لوضع حد للحرب الأهلية التي تُوجت باتفاق الطائف.

ودعا المولى عز وجل أن يمن على بلاد الحرمين الشريفين بدوام التقدم والرخاء.