شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء العتيبي: «الدراسات البحرية» تسد نقص الكوادر المدربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضح رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي، أن كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة تشكل رافداً للمجتمع والأمن الوطني، وصناعة النقل البحري.

وقال خلال زيارة وفد من اللجنة في المجلس برئاسته إلى الكلية: «لقد بدأنا نرى مخرجات هذه الكلية في الكوادر الوطنية الذين يعملون في المجال البحري، كما أن هذه الكلية ستسد النقص الحاصل في الكادر البحري السعودي المدرب».

وأشار اللواء العتيبي إلى أن هذه الكلية تعتبر مكملة لصناعة النقل البحري، مشيداً بالتراخيص العالمية التي حصلت عليها الكلية والاعتراف بها عالمياً، منوهاً بتنوع التخصصات فيها، وحصول طلابها على وظائف أثناء دراستهم، والاعتماد على أبناء الوطن في قيادة السفن والناقلات البحرية الكبيرة.

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وبين أن مجلس الشورى يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، كما يناقش التقارير السنوية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، مؤكداً أن الزيارة ستكون مكملة لدعم هذه الكلية الواعدة للمساهمة في تفعيل النقل البحري وتكون عاملاً للموانئ السعودية.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الجامعة مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبد الرحمن اليوبي، وعميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان تمراز.

وعقد وفد مجلس الشورى اجتماعا مع مدير الجامعة وعميد كلية الدراسات البحرية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدراسات البحرية، وقد أبدى الوفد عدة تساؤلات واقتراحات للرقي بمخرجات الكليات البحرية، بحضور عدد من المتدربين.

وقام وفد المجلس بجولة ميدانية على أرجاء الكلية اطلع خلالها على الإمكانات والتقنيات المستخدمة في الكلية وأجهزة المحاكاة للتدريب على المحاكاة البحرية، وقيادة السفن، والبحث والإنقاذ، والممرات والمضائق البحرية، وإطفاء الحرائق، كما قام الوفد بجولة ميدانية على الرصيف البحري للتدريب التطبيقي، والورشة الهندسية البحرية.